Le Parti El Insaf organise un meeting populaire à Rosso

Le Parti El Insaf a organisé, samedi, un meeting populaire au niveau du quartier “Satara” de la ville de Rosso, en présence du coordinateur du parti pour les wilayas de la Vallée, chargé de préparer les prochaines élections, vice-président du parti et ministre de l’Agriculture, M. Yahya Ould Ahmed El Waqf, et du chef de la mission du parti pour la wilaya du Trarza, M. Beitallah Ould Ahmed El Aswad, ainsi que d’un certain nombre de cadres du parti dans les moughataas du Trarza.

Lors du meeting, le coordinateur des wilayas de la Vallée a exprimé sa satisfaction quant à la mobilisation et pour les interventions, qui témoignent de l’attachement des populations du Trarza à Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Il a ajouté que le pays vit aujourd’hui une situation de consensus qu’il faut saluer, grâce à l’ouverture du Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, aux différents acteurs politiques nationaux et qui a permis l’organisation d’un dialogue national inclusif et a ouvert la porte à tous les Mauritaniens pour pratiquer la politique sans discrimination.

Il a indiqué que sur la base de la vision perspicace de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, le pays a pu restaurer la confiance des partenaires, créer une diplomatie réussie qui a permis de convaincre les partenaires quant aux succès des politiques économiques, réduire l’endettement, susciter l’espoir au niveau national, améliorer les comptes extérieurs, réussir l’équilibre budgétaire et réaliser des excédents au cours des deux dernières années.

Il a ajouté que les perspectives sont prometteuses à travers notamment la réalisation de nombreux projets dans les domaines de l’énergie et des mines qui permettront, par la volonté d’Allah, d’améliorer les conditions de vie des citoyens, soulignant la nécessité d’accorder à Son Excellence le Président de la République une majorité parlementaire confortable lors de la prochaine législature.

Il a invité les militants du parti INSAV au resserrement des rangs et au respect de la discipline du parti, en s’inscrivant sur les listes électorales et en interagissant positivement avec les missions du parti qui transmettront leurs propositions et doléances de manière honnête et impartiale à la direction du parti.

A son tour, M. Baitallah Ould Ahmed Leswad a indiqué que la wilaya du Trarza est le plus grand soutien de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, lors des dernières élections présidentielles.

Il a ajouté que l’État est géré avec sagesse par Son Excellence le Président de la République, qui a une vision claire du développement, du progrès et de la prospérité pour le pays.

Il a souligné que le but de la présence de la mission est d’écouter les problèmes et les doléances des militants du parti au niveau de toutes les moughataas de la wilaya et de les transmettre fidèlement et impartialement à la direction du parti.

De son côté, le fédéral du parti au niveau de la wilaya du Trarza, M. Mohameden Ould Hamdi, a salué le sérieux de la mission et son rôle de rapprochement des points de vue.

Pour leur part, le président de la région du Trarza, le président de la section du parti El Insaf au niveau de la moughataa de Rosso et le maire de sa commune, respectivement Mohamed Ould Brahim Seyid, Mohamed Vall Ould El Alem et Bamba Ould Darmane, se sont félicités des réalisations importantes que connaît le pays à l’heure actuelle et ont exprimé la disponibilité des militants du parti à coopérer étroitement avec la mission du parti dans le cadre de son travail.

