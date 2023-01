Le parti El-INSAF organise un meeting populaire à Nouadhibou.

Le parti INSAF a organisé, samedi soir, un meeting populaire dans la ville de Nouadhibou, auquel ont pris part de nombreux membres et militants du parti.

Dans son intervention, le coordonnateur régional de la mission du parti au niveau de Dakhlet-Nouadhibou, M. Djeh Ould Sidaty, a souhaité la bienvenue aux participants, soulignant que cette rencontre intervient suite à l’expression par les habitants de Nouadhibou de leur soutien clair au programme de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et à sa politique efficace qui se traduit par l’appui apporté aux couches vulnérables de la société, le renforcement de l’unité nationale, la création de l’école républicaine et la distribution équitable des richesses nationales.

Dans ce cadre, il a salué les nombreuses réalisations accomplies en un temps record dans tous les domaines.

A son tour, M. Idoumou Ould Abdi Ould Jeyid, coordonnateur du parti au niveau de la moughataa, a exprimé ses remerciements aux jeunes et aux femmes, soulignant que le parti est ouvert à tous et saluant en même temps les récentes augmentations des salaires des fonctionnaires et des pensions de la retraite, et les interventions sociales de la Délégation générale de la solidarité nationale et de la lutte contre l’exclusion.

Il a enfin invité les militants du parti à s’inscrire sur la liste électorale en vue de participer aux prochaines élections.

AMI