Atar: le Parti El-Insaf organise un Grand meeting (Photoreportage)

Le Parti El-Insaf au niveau de la wilaya de l’Adrar a organisé un grand meeting populaire dans la ville ATAR et le président du parti M. Mohamed Maelainine Ould Eyih a prononcé un important discours dans lequel il a exprimé sa gratitude aux militants du parti pour leur réponse à la mission du parti chargée de préparer les élections de 2023, et pour l’accueil qu’ils ont réservé au Président du Parti et à sa délégation qui l’accompagnait, témoignage de leur attachement au Parti et au programme de Son Excellence le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani.

Ould Eyih a appelé tous les militants du parti à s’unir derrière le programme de Son Excellence le président de la République et derrière les options du parti qui resteront le principe d’équité à tous les niveaux.

À son tour, M. Mohamed Mahmoud Ould Emat, coordinateur de la mission du parti au niveau de l’Adrar et du Tagant, a remercié les militants du parti présents et les a exhortés à s’en tenir au programme de Son Excellence le président de la République et de s’en tenir aux choix et décisions du parti qui seront dans l’intérêt de tous.