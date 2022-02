Le Niger et la Mauritanie soutiennent la candidature saoudienne pour accueillir l’Expo 2030 mercredi 23 février 2022 –

Le pavillon saoudien à l’Expo 2020 Dubaï. (SPA) Niamey (Niger) – Asharq Al-Awsat Le président nigérien Mohamed Bazoum s’est entretenu mardi avec le conseiller à la cour royale saoudienne Ahmed Qattan et sa délégation qui l’accompagne au palais présidentiel de Niamey. Qattan a transmis les salutations du Custodien aux Deux Saintes Mosquées, le roi Salman bin Abdelaziz et le prince héritier Mohammed bin Salman.

Au cours de la réunion, Bazoum a souligné le soutien de son pays au Royaume sur diverses questions visant à assurer la sécurité et la stabilité en Afrique, ainsi que sa candidature pour accueillir l’Expo 2030 à Riyad. Ils ont également discuté des relations bilatérales et des moyens de les renforcer dans divers domaines. Par ailleurs, le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh Ghazouani a exprimé le soutien de son pays à la demande du Royaume d’accueillir l’Expo 2030. Ghazouani, qui a rencontré Qattan, a salué les positions de soutien de l’Arabie saoudite à la Mauritanie. Ils ont discuté des relations bilatérales fraternelles et des moyens de les renforcer dans tous les domaines. Le secrétaire d’État au ministère des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Tchadiens expatriés, Omar bin Daoud, a exprimé le soutien du Tchad à la demande du Royaume d’accueillir l’Expo 2030. Qattan s’est également entretenu avec le chef du Conseil militaire de transition du Tchad, Mahamat Idriss Deby.

Asharq Al-Awsat