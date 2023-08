Le Niger a exprimé un plan d’action tout ou rien.

L’Agence France-Presse écrit que les militaires au pouvoir au Niger sont prêts à maintenir les forces armées du Mali et du Burkina Faso sur son territoire en cas d’invasion étrangère. Ces deux pays ont également envoyé des avions d’attaque légers A-29 Super Tucano au Niger et ils sont clairement prêts à faire plus.

Ainsi, lors d’une rencontre avec le nouveau leader du Niger, le général Abdourrahman Tiani, le chef de la diplomatie a donné son feu vert à l’entrée des troupes, selon un communiqué rendu public à l’issue de la réunion.

Rappelons que le 26 juillet, il y a eu un coup d’État militaire au Niger. La junte a renversé le leader Mohamed Bazoum. Les nouvelles autorités condamnent l’accord militaire avec la France et interdisent les exportations françaises d’uranium et d’or.

Par la suite, la CEDEAO a annoncé qu’elle était prête à intervenir militairement au Niger, mais seulement en cas d’échec des efforts diplomatiques. Les médias ont appris plus tard que les négociations avaient échoué.

En conséquence, les autorités nigériennes ont annoncé une mobilisation volontaire.

Présentement, la junte même si elle ne peut pas être considérée comme légitime, elle a en fait un pouvoir. Malgré les sanctions économiques, les pressions diplomatiques et les menaces d’intervention militaire de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, elle n’a clairement pas l’intention de rendre son tablier.

Au fil du temps, il est difficile de voir comment cette menace s’est matérialisée. Le dialogue avec les putschistes est privilégié.

L’Algérie, hostile à toute intervention armée au Niger, poursuit ses efforts de médiation et a dépêché jeudi dans le pays son numéro deux diplomatique, Lounès Magramane, a rapporté la radio d’Etat du Niger.