Le Nicaragua, nouvelle route de transit pour les migrants d’Afrique de l’Ouest.

La route migratoire du Sahara fait souvent la une des médias avec son lot de morts et de trafic d’êtres humains. Aujourd’hui, un autre itinéraire fait fureur auprès des candidats à l’émigration clandestine: rallier les États-Unis via l’Amérique latine.

Les noms des personnes ressources ont été changés pour des raisons de sécurité.

Dans une vidéo qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux au Sénégal, des ressortissants du pays de la Teranga assis à même le sol, dans la pénombre, répondent aux questions de la personne qui les filme, manifestement un agent américain. L’un d’entre eux, portant un maillot de football des champions d’Afrique, confie vouloir se rendre à New York, aux Etats Unis.



Tout comme ce groupe de sénégalais interceptés à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis, Chérif (nom d’emprunt), de nationalité mauritanienne, a également emprunté les périlleuses routes de l’Amérique latine pour atteindre les États-Unis.

S’il a réalisé son rêve de rejoindre le pays de l’oncle Sam, Chérif n’arrive pas encore à s’intégrer et à trouver du travail. Depuis Philadelphie aux Etats unis, il nous explique les raisons de son départ de la Mauritanie.

