Le Nicaragua fait sa place dans les rêves des émigrés sénégalais

« Le choix du Nicaragua était uniquement dû aux facilités que ce pays m’offrait pour y voyager », ajoute Mbengue, qui a partagé des portions du voyage avec une cinquantaine de compatriotes.

Au Sénégal, l’imaginaire afflux des migrants irréguliers en route vers les États-Unis rêve d’une issue de secours : le Nicaragua.

La route traversant ce pays d’Amérique centrale a connu une augmentation spectaculaire ces derniers temps.

« J’avais un travail au Sénégal . Cependant, mon travail n’était pas suffisant pour subvenir aux besoins de tous les membres de ma famille », a déclaré à EFE Serigne Mbengue, expulsé des États-Unis en septembre dernier avec un groupe d’environ 130 compatriotes.

Pour Mbengue, il s’agissait de sa première tentative de quitter le pays à la recherche de « nouvelles opportunités ».

Cependant, d’autres membres consultés de ce groupe d’expulsés admettent avoir effectué jusqu’à dix tentatives antérieures dans le but de se diriger, principalement vers les îles espagnoles des Canaries (océan Atlantique).

Selon les chiffres du gouvernement américain, au cours du dernier exercice financier, terminé en septembre, jusqu’à 58 462 Africains ont été détenus à la frontière sud des États-Unis. Parmi eux, 13 526 étaient sénégalais.

D’autres chiffres avancés par les organismes d’accompagnement des immigrés et le service américain de protection des frontières augmentent le nombre de « tentatives » (le même migrant peut avoir été arrêté et expulsé plusieurs fois dans la même période alors qu’il tentait de franchir la frontière) menées par des citoyens sénégalais jusqu’à 20 000, seulement entre juillet et décembre derniers.

Ce chiffre est dix fois supérieur à celui de 2022. Parallèlement, au Mexique, plus de 21 000 migrants africains en route vers les États-Unis ont été arrêtés au premier semestre 2023 (date du dernier relevé), principalement originaires du Sénégal, de Mauritanie et de Guinée-Conakry, selon le ministère de l’Intérieur (Segob).

Ces données représentent une augmentation de 1 250 % en seulement trois ans.

Comme le reconnaît l’émigrant, la préférence pour le Nicaragua comme tremplin vers les États-Unis est due à la possibilité d’atterrir dans ce pays sans avoir besoin de visa préalable, ainsi qu’à l’intérêt d’éviter ce qu’on appelle le « Darién Gap », une jungle dense entre la Colombie et le Panama, un incontournable des destinations plus au sud de l’Amérique.

Voyage en avion coûteux

De même, les options pour se rendre à l’aéroport de la capitale nicaraguayenne, Managua, sont variées. Si certains commencent leur voyage aérien en Turquie après avoir quitté le Sénégal – grâce aux informations qu’ils reçoivent notamment via les réseaux sociaux – d’autres le font au Maroc, après avoir traversé l’Espagne, puis fait escale en Colombie ou au Salvador.

À leur arrivée au Nicaragua, les migrants continueront à travers le Honduras , le Guatemala et le Mexique , ce qui fait monter le prix du voyage à environ 8 000 euros, qui comprend le prix des vols et le paiement des « coyotes » ou guides frontaliers.

Cependant, malgré un impact médiatique récent, le recours au Nicaragua comme première escale n’est pas nouveau.

« Après la crise économique de 2008 en Europe, certains migrants sénégalais résidant en Espagne et au Portugal (…) ont commencé à découvrir de nouvelles routes vers l’Amérique latine », explique Pape Sakho, chercheur en géographie humaine à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Abdoulaye Ngom, professeur de sociologie à l’université Assane Seck de Ziguinchor (sud), se positionne également dans cette direction.

« Plus les politiques d’immigration des États européens sont dures et restrictives, plus les candidats à l’immigration privilégieront cette route depuis le Nicaragua pour émigrer vers les États-Unis », explique le professeur à EFE.

Pour Ngom, les personnes qui empruntent la route du Nicaragua ont un profil spécifique. « Ils sont la plupart du temps issus de familles riches ou moyennes, avec des ressources financières qui leur permettent de dépenser entre 5 et 6 millions de francs CFA (entre 7 600 et 9 100 euros), voire plus, pour financer leur voyage », précise-t-il. .

Le pouvoir d’achat plus élevé de ces émigrés par rapport à ceux qui empruntent d’autres routes, comme la route de l’Atlantique vers les îles Canaries, n’évite pas les épreuves endurées par les déportés.

Après s’être endettés pour pouvoir faire le voyage, ceux qui sont revenus retrouvent une situation plus aggravée que celle qui a motivé leur départ.

A titre d’exemple, en octobre dernier, le groupe de 130 expulsés des États-Unis a organisé une conférence de presse à Dakar pour rendre compte de leurs ressources économiques limitées après l’expulsion.

Finalement, la conférence a été suspendue car les émigrés défavorisés n’avaient pas assez d’argent pour payer le bus qui devait les transporter vers la capitale sénégalaise. EFE