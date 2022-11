Le ministres de la santé assiste à la 1ère conférence africaine sur la réduction des risques sanitaires à Marrakech

M. Moktar Ould Dahi, ministre de la Santé a quitté mardi Nouakchott pour le Royaume du Maroc, à l’invitation du ministre marocain des Affaires étrangères, qui participera à la première conférence africaine sur la réduction des risques sanitaires en cours à Marrakech.

Un groupe important de chercheurs, de scientifiques, de médecins, d’hommes politiques, de représentants d’ONG internationales et de diplomates de tous les continents de premier plan ont participé à la réunion pour évaluer les réalités sanitaires du continent africain. Et de construire une politique de santé globale et commune des nations africaines pour répondre aux dangers et aux crises sanitaires, humaines, sociales, politiques et économiques.

La 1ère conférence africaine est sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI

L’événement, avec le ferme soutien de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, est significatif, selon la Quotidienne marocaine .

Le moment ne pourrait pas être plus actuel. Aujourd’hui, à Marrakech, au Maroc, terre historique d’ascendance africaine, l’organisation de la première conférence africaine sur la réduction des risques sanitaires consiste à prendre le pouls de notre continent, résistant et résilient face aux crises multiples, tout en situant notre approche scientifique et médicale, résolument tournée vers l’avenir de l’Afrique et des Africains. C’est aussi une première mondiale initiée par le Maroc et qui s’inscrit dans la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui a fait de la santé du Maroc et du continent africain une priorité nationale, rapporte la bonne info au bout du clic.