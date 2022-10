Le ministre mauritanien de l’Information: un Sommet arabe exceptionnel.

NOUAKCHOTT – Le ministre mauritanien de l’Information, Mohamed Ould Soueidatt, a salué les efforts de l’Algérie pour l’organisation d’un Sommet arabe « exceptionnel », affirmant que de grands espoirs sont fondés sur les résultats de ce Sommet pour relancer l’action arabe commune dans divers domaines.

« De grands espoirs sont fondés sur le Sommet arabe prévu les 1 et 2 novembre à Alger en vue de relancer l’action arabe commune et nous sommes certains de sa réussite car nous sommes convaincus du rôle axial de l’Algérie dans la consolidation des relations interarabes », a déclaré M. Ould Soueidatt à l’APS.

A ce propos, il a affirmé que la Mauritanie soutient l’Algérie dans ses efforts laborieux pour assurer la réussite du Sommet arabe, compte tenu « des relations privilégiées et fortes liant les dirigeants des deux pays et les deux peuples frères, algérien et mauritanien », a-t-il soutenu.

Et d’ajouter « nous félicitons l’Algérie pour l’organisation du 31e Sommet arabe et nous plaçons de grands espoirs sur ses résultats après avoir relevé des indicateurs positifs à travers les préparatifs à ce rendez-vous arabe important d’une part, et la signature par les factions palestiniennes de la Déclaration d’Alger sur la réconciliation palestinienne d’autre part ».

Le ministre mauritanien a mis l’accent sur « la nécessité de veiller à ce que l’ordre du jour du Sommet d’Alger traduise les aspirations des peuples arabes et consacre le principe de l’action arabe commune », réaffirmant sa conviction qu' »il existe une forte volonté commune de garantir la réussite du Sommet et d’en faire un sommet fédérateur, en dépit des grands défis qui se posent au monde arabe face aux tensions induites par de nombreuses mutations sur la scène internationale ».

Il a souligné que « la volonté des peuples de relever les défis et de surmonter les différends que connaissent certaines régions du monde arabe est à même de garantir le succès du Sommet ».

APS