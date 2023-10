Le ministre du Pétrole participe à la conférence et Salon ADIPEC 2023

Le ministre du pétrole, des Mines et de l’Energie, porte-parole du gouvernement, M. Nani Ould Chrougha, a participé, lundi, à l’ouverture du salon et de la conférence internationaux sur le pétrole d’Abou Dhabi (ADIPEC) 2023, à l’invitation de Son Excellence le ministre de l’Énergie et des Infrastructures des Émirats arabes unis.

Placé sous le thème «Décartonner. Plus rapide. Ensemble », le salon donnera lieu à la présentation des dernières innovations technologiques, des partenariats techniques travaillant dans ce domaine et des efforts de transformation numérique dans le domaine de l’énergie.

Le ministre a tenu, en marge de la conférence, des rencontres avec avec le vice-président exécutif de la production et des opérations de BP, M. Gordon Pearl.

Lors de cette réunion, le ministre a souligné que l’objectif central consiste à faire profiter l’Etat et les citoyens du projet gazier la grande tortue ahmeyim dont les opérations d’exploitation débuteront 2024.

M. Ould Chrougha a insisté sur la nécessité pour chacun de respecter les engagements pris dans le cadre du projet, appelant à l’utilisation d’une partie importante de ce gaz pour les besoins de l’industrialisation nationale et la mise en œuvre des projets identifiés par le secteur dans le cadre du schéma directeur du gaz et du pétrole.

La réunion a également abordé les options pour la production d’électricité à partir du gaz à court et moyen terme.

Le ministre a, par ailleurs, tenu en marge de la réunion des ministres participant à la conférence, une rencontre avec son homologue émirati axée sur la discussion des voies et moyens de renforcer la coopération conjointe entre les deux pays frères dans le domaine de l’énergie.

La société ADNOC accueillera la conférence dont les travaux se poursuivront jusqu’au jeudi, prochain.

Toutes ces activités se sont déroulées en présence de l’ambassadeur de Mauritanie à Abu Dhabi et d’une délégation du haut niveau du ministère du Pétrole, des Mines et de l’Énergie.

