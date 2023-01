Le ministre du Commerce rencontre son homologue algérien

M. Lemrabott Ould Benahi, ministre du Commerce, de l’Industrie, de l’Artisanat et du Tourisme, a rencontré jeudi à Nouakchott M. Kamel Rezig, ministre du Commerce et du Développement des exportations de la République algérienne démocratique et populaire.

Le ministre algérien est arrivé mercredi soir à Nouakchott et a été accueilli à l’aéroport par le ministre du Commerce, de l’Industrie, de l’Artisanat et du Tourisme et l’ambassadeur d’Algérie en Mauritanie.

La réunion a porté sur les relations de coopération existantes entre les deux pays frères et les moyens de développer et de renforcer davantage ces relations, notamment dans le domaine du commerce.

L’Algérie arrive, en tête de la liste des partenaires commerciaux

Pour rappel, l’Algérie arrive, en tête de la liste des partenaires commerciaux africains de la Mauritanie, selon les données du deuxième trimestre 2019 publiées par l’Institut national mauritanien de la statistique.

Lors du second quadrimestre de l’année en cours, les exportations de l’Algérie vers la Mauritanie ont représenté 28%, du Maroc (23,9%), du Togo (14,6%) et du Mali (9,5%), précise la même source.

Les importations de la Mauritanie à partir de pays africains ont atteint, lors de la même période, 4,5 milliards Ouguiya (MRO), soit 10,8% du taux global des importations, contre 8,1% lors du premier quadrimestre de 2019.

L’Algérie avait intensifié ses efforts, précédemment, pour décrocher une part du marché mauritanien, d’abord en inaugurant un poste frontalier, puis en dépêchant plusieurs caravanes d’export, vu l’importance du marché mauritanien constituant également une porte sur le reste du continent africain.

Actuellement, la route Tindouf-Zouerate permettra de renforcer l’intégration maghrébine et africaine, de promouvoir et de faciliter les échanges entre les pays concernés et le reste de l’Afrique.