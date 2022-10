Le ministre des Pêches s’entretient avec son homologue marocain.

Le ministre des Pêches et de l’Économie maritime, M. Mohamed Ould Abidine Ould Maayif s’est entretenu, vendredi à Nouakchott, avec le ministre marocain de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, M. Mohamed Sadiki.

Les entretiens ont porté sur les relations de coopération entre les deux pays frères et les moyens de les développer, en particulier dans les domaines de la pêche et de l’Économie maritime.

L’entrevue s’est déroulée en présence du secrétaire général du ministère, M. Ahmed Ould Sid’Ahmed Ould Dje, l’ambassadeur du Maroc en Mauritanie, SEM. Hamid Chebbar et des membres de la grande commission mauritano-marocaine de coopération.