Le ministre des Pêches s’entretient avec le représentant résident du PNUD

Le ministre des Pêches et de l’Economie maritime, M. Mokhtar El-Housseinou Lam, s’est entretenu, lundi après-midi, avec le représentant résident du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) en Mauritanie, M. Mansour Ndiaye.

L’entretien a porté sur la coopération entre la Mauritanie et cette instance internationale et les moyens de la renforcer et de la développer, notamment dans le domaine de la pêche et de l’économie maritime.

Il a été également question des projets de coopération entre le département et le PNUD, tels que le projet d’immatriculation des pirogues de pêche artisanale et le projet de valorisation des produits marins et de développement de la chaîne de valeur.

La réunion s’est déroulée en présence du secrétaire général du ministère, M. Mohamed El-Moustapha, dit Idoumou Ould Abdy Ould Jied, de la conseillère technique du ministre chargée de la remise en état des pêcheries, Mme Ezza Mint Jiddou, et du directeur de la programmation, M. Mohamed Ould Ely Ould Brahim et du directeur général de l’Agence mauritanienne des Affaires maritimes, M. El-Fadil Ould Sidati.