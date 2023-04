Le ministre des pêches préside une séance de travail avec les secrétaires d’état portugais à la pêche et aux affaires maritimes

Le ministre des Pêches et de l’économie maritime, M. Mohamed Ould Abidine Ould Maayif, a présidé, samedi en fin de matinée à Nouakchott, une séance de travail avec une délégation portugaise actuellement en visite en Mauritanie.

Cette séance a été présidée du côté portugais par la secrétaire d’état à la pêche, en présence de la secrétaire d’état aux affaires maritimes.

Durant leurs entretiens, les deux parties ont abordé la coopération dans les domaines de la gestion des ports, la formation, la recherche scientifique net la pisciculture .

Les deux parties sont tombées d’accord, à la fin de leurs discussions, sur la nécessité de poursuivre les entretiens entre les secteurs concernés dans les deux pays pour trouver les moyen de mettre à exécution les questions objet d’accords.

Les entretiens se sont déroulés en présence du secrétaire général du ministère par intérim, des ambassadeurs des deux pays, de l’ambassadeur directeur général de la coopération bilatérale au ministère des affaires étrangères de responsables centraux du département, du directeur général de l’Institut mauritanien de recherches océanographiques et de pêche, d’un représentant des gardes côtes mauritaniennes, du secrétaire général de la fédération nationale des pêches et d’un certain nombre des membres de la délégation portugaise.

