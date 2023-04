La Mauritanie et le Portugal décident de renforcer leur coopération dans différents domaines.

La Mauritanie et le Portugal ont décidé, au terme de la visite que vient d’effectuer le ministre portugais des affaires étrangères en Mauritanie, de renforcer leur coopération dans les domaines politique, économique et commercial, conformément à la volonté politique des deux gouvernement, afin de hisser les relations entre les deux pays au niveau attendu.

C’est ce qu’indique un communiqué rendu public, samedi soir à Nouakchott, à l’issue de la visite que vient d’effectuer en Mauritanie le ministre ministre portugais des Affaires étrangères, M. João Gomes Cravinho Voici le texte intégral de ce communiqué:

“1. SEM João Gomes Cravinho, Ministre des Affaires Etrangères de la République Portugaise, a effectué une visite de travail en République Islamique de Mauritanie le 15 avril 2023, accompagné d’une importante délégation ;

2. Le chef de la diplomatie portugaise a été reçu et accompagné lors de cette visite pat SEM Mohamed Salem MERZOUG, Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur ;

3. Il a tenu avec son homologue mauritanien, SEM Mohamed Salem MERZOUG, Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur un entretien en tête-à-tête élargi par la suite aux membres des deux délégations ;

4. Les échanges entre les deux parties se sont déroulés dans une atmosphère amicale, ouverte et constructive et ont porté sur les sujets de coopération bilatérale et sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun ;

5. Sur le plan bilatéral, les deux chefs de la diplomatie ont convenu de :

– Renforcer la coopération entre les deux pays dans les domaines politique, économique, commercial, conformément à la volonté politique des deux Gouvernements, afin de hisser les relations entre les deux pays au niveau attendu ;

– Réactiver et élargir la commission mixte instaurée par l’accord-cadre signer le 19 décembre 1998 afin d’inclure des secteurs prioritaires y compris l’énergie renouvelable et l’économie bleue ;

– Relancer les consultations politiques, objet du mémorandum d’entente signé le 15 juin 2010, pour développer et approfondir la coopération aux niveaux bilatéral et multilatéral ;

– Encourager les échanges de visites officielles dans l’optique de raffermir d’avantage les relations entre les deux pays.

6. Au niveau Multilatéral, les deux parties ont réaffirmé ;

– La nécessité de renforcer l’engagement de la communauté internationale aux côtés du G5 Sahel pour permettre à cette organisation régionale de relever les défis qui entravent la réalisation de sa mission stratégique en faveur de la paix, de la sécurité et du développement dans la sous-région ;

– L’importance du maintien de la paix et de la sécurité au niveau mondial, ainsi que du règlement des différends par les moyens diplomatiques, dans le respect de la charte des Nations Unies, du droit international et des principes de souveraineté, d’indépendance et d’intégrité territoriale des Etats ;

7. Lors de cette visite le Secrétaire d’Etat de la Mer et la Secrétaire d’Etat des Pêches ont été reçus par le Ministre des Pêches et de l’Économie Maritime, M. Mohamed Abidine MAYIF ; leurs entretiens ont porté sur les perspectives de coopération et d’investissement entre la Mauritanie et le Portugal dans les domaines liés au département de la pêche et à l’économie maritime.

Fait à Nouakchott, le 15/04/2023”

AMI