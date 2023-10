Le ministre des Mines : la Mauritanie n’a pas encore profité pleinement de ces ressources minières

Hier, lors de la réunion du Conseil des Ministres, le Ministre du Pétrole, des Mines et de l’Énergie de la Mauritanie, a présenté une communication concernant les permis d’exploitation minière dans le pays. Selon le ministère, cette communication vise à apporter de la transparence au Cadastre minier et à encourager l’investissement, tout en offrant aux acteurs du secteur la possibilité de développer leurs projets de manière optimale.

Le ministre a souligné la décision du gouvernement de négocier des protocoles d’entente avec les promoteurs dont les permis d’exploitation ont expiré, afin de les prolonger. Cette démarche vise à éviter de reproduire les problèmes qui ont conduit à la situation actuelle des permis en vigueur.

Au cours d’une conférence de presse tenue suite au conseil, le ministre a rappelé que la Mauritanie regorge de richesse minière, avec plus de 900 indices miniers repartis dans le territoire national. Cependant, malgré cette abondance, seules trois sociétés sont déjà en phase de production : la SNIM (Société Nationale Industrielle et Minière) pour production du fer, la MCM (Mauritanian Copper Mines) pour la production du cuivre et la Tasiast Mauritanie Ltd. S.A pour la production de l’or. Cette situation, ajoute le ministre, a conduit à une réflexion approfondie sur la manière dont la Mauritanie peut mieux tirer parti de ses ressources minérales pour le bénéfice de son économie et de sa population.

Le ministre a souligné que la Mauritanie n’a pas encore pleinement profité de ces précieuses ressources et a annoncé la mise en place d’une feuille de route pour tirer parti de ce potentiel. Cette initiative permettra aux détenteurs de 14 permis, dont 7 sont actuellement inactifs, de reprendre leurs activités. Un plan de travail sera mis en place, avec des objectifs à atteindre, afin d’optimiser l’exploitation des ressources minières du pays.

Selon les chiffres officiels, la Mauritanie possède des ressources abondantes, du fer (15 milliards de tonnes), de l’or (150 millions d’onces), du cuivre (28 millions de tonnes), de l’uranium (100 millions de livres) et 250 millions de tonnes de phosphate.

Source: Taqa