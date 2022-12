Le ministre des Finances accusé de présenter de fausses infos sur les salaires.

L’institution de lutte commune a qualifié les informations présentées par le ministre des Finances Isselmou Ould Mohamed M’Badi sur les salaires des enseignants d’infondées.

L’institution a passé en revue au cours d’une conférence de presse organisée hier mercredi 7 décembre courant en début de soirée,, dans sa volonté d’illustrer ses accusations faites au ministre des finances, les bulletins de quelques enseignants et professeurs de collège.

L’enseignant et le professeur perçoivent à leur prise de fonction, respectivement environ 87 000 et 94 000 anciennes ouguiyas et tous les deux ne peuvent toucher, même après avoir atteint l’échelon 11, tour à tour, 120 000 et 160 000

L’institution a rendu le ministre Ould M’Badi responsable de ses récentes déclarations, l’appelant à s’appuyer sur son cabinet afin de présenter des informations exactes et précises à l’opinion publique.

