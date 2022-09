Le ministre des Affaires sociales reçoit une délégation du Centre pour les droits civils et politiques.

Mme Saviya Min Ntehah, ministre des Affaires sociales, de l’Enfance et de la Famille, a reçu jeudi matin une délégation du Centre pour les droits civils et politiques conduite par Mme Lazoury Iglo à son bureau à Nouakchott. Le centre est une organisation internationale basée à Genève.

Au cours de la rencontre, les deux parties ont discuté des voies et moyens de renforcer la coopération entre notre pays et la Commission des droits de l’homme des Nations Unies, notamment en ce qui concerne les femmes, les familles et les enfants. Considérant également que la Mauritanie entend mettre en œuvre les observations finales sur le deuxième rapport de 2019 adoptées par la Commission des droits de l’homme des Nations unies.

A cet égard, le ministre a présenté les efforts du gouvernement mauritanien pour soutenir les groupes les plus vulnérables, notamment les femmes, les enfants et les malades chroniques et les personnes handicapées.

Le directeur du centre a salué les efforts de la Mauritanie pour les droits civils et politiques.

Il est à noter que cette visite s’inscrit dans le cadre du suivi de la mise en œuvre par la Mauritanie des recommandations liées au rapport ci-dessus.

La réunion s’est déroulée en présence de plusieurs hauts fonctionnaires du ministère des Affaires sociales, de l’Enfance et de la Famille.