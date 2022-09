Le ministre des Affaires étrangères s’entretient avec le secrétaire général adjoint des NU

M. Mohamed Salem Ould Mersoug, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens à l’Extérieur a rencontré, mercredi à New York, en marge de la 77ème assemblée générale des Nations Unies, M. Jean Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint chargé des opérations de paix

dans cette Organisation.

La rencontre a porté sur la discussion des questions relatives au maintien de la paix à l’échelle mondiale, en particulier, en Afrique et au Sahel.

Le responsable onusien a loué le partenariat fructueux entre la Mauritanie et les Nations Unies dans les domaines militaires et sécuritaires, mettant en exergue la participation des unités de la gendarmerie et de la police nationales dans des missions onusiennes de maintien de la paix en Afrique.

Les deux parties ont convenu d’approfondir, dans l’avenir, le niveau de concertation et de coordination au sujet de toutes les questions intéressant la stabilité au Sahel.

L’audience s’est déroulée en présence de :

M. Sidi Ould Mohamed Laghdaf, ambassadeur représentant permanent

M. Hasni Ould Lefkih, chargé de mission au ministère

Colonel, Mohamed Mahmoud Ould Boubacar, attaché militaire à la mission à New York

M. Mohamed Baba Ely Mahmoud, directeur du protocole

M. El Hadj Ould Lehbib, deuxième conseiller à la mission à New York.