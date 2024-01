Le Ministre des Affaires Étrangères rencontre son homologue Marocain.

Son Excellence le ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens à l’Extérieur, M. Mohamed Salem Ould Marzoug, a rencontré aujourd’hui, lundi, à Rabat, la capitale marocaine, le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, M. Nasser Bourita, où il lui a transmis un message adressé par Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani à Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Les entretiens ont porté sur les relations distinguées entre la Mauritanie et le Royaume du Maroc dans divers domaines, ainsi que sur les moyens de les développer et de les faire progresser vers les horizons les plus larges, de manière à réaliser les intérêts et les aspirations des deux peuples frères.

L’entretien a également abordé toutes les questions d’actualité dans le monde arabe, en Afrique et à l’échelle internationale.

La réunion s’est déroulée en présence de Son Excellence M. Ahmed Ould Bahia, ambassadeur de notre pays auprès du Royaume du Maroc, et de M. Hosni Ould Lafkih, ambassadeur chargé de mission au Cabinet du Ministre.

Son Excellence, le Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens à l’Extérieur a quitté Nouakchott hier soir, à destination du Royaume du Maroc.

Son Excellence, le Ministre était accompagné lors de ce déplacement par l’Ambassadeur chargé de mission, M. Hosni Ould Lafkih, et l’Ambassadeur, Directeur du Protocole au Ministère, Sidi Mohamed Ould Baba Ely Mahmoud.