Le ministre des Affaires étrangères rencontre son homologue égyptien.

Le ministre des Affaires étrangères rencontre au Caire son homologue égyptien.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens à l’extérieur, M. Mohamed Salem Ould Merzoug, a rencontré aujourd’hui, mercredi au Caire, le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Sameh Choukry, à qui il a transmis un message oral adressé par Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani à son frère, Son Excellence le Président Abdel Fattah al-Sissi, Président de la République Arabe d’Égypte.

Au cours de la rencontre, les deux ministres ont évoqué les relations remarquables entre notre pays et la République arabe d’Égypte, ainsi que les moyens de les développer et de les faire progresser vers les horizons les plus larges, de manière à répondre aux intérêts et aux aspirations de nos deux peuples frères.

Les entretiens ont également porté sur toutes les questions d’actualité dans le monde arabe, en Afrique et à l’échelle internationale.

La rencontre s’est déroulée en présence de M. SEM El Houcein Sidi Abdoullah El Dieh , ambassadeur de notre pays en République arabe égyptienne, de M. Hasni Faqih, ambassadeur, chargé de la mission au Cabinet du ministre, et de M. Mohamed Moustapha Mohamed Salem, conseiller à notre ambassade au Caire.

AMI