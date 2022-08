Le ministre des Affaires étrangères réitère l’engagement de la Mauritanie

Le ministre des Affaires étrangères a réitéré l’engagement de la Mauritanie à s’ouvrir à tous les partenaires pour parvenir à un développement inclusif et équilibré qui profite à tous. La politique de la Mauritanie est constante et pour cause : on parle de ‘l’engagement pour la paix et le progrès’ quand il s’agit du monde et _de la « politique de neutralité » pour les pays frères.

Mohamed Salem Ould Merzoug, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’extérieur a déclaré que la Mauritanie est ouverte à tous les partenaires et à la coopération de toutes sortes à tous les niveaux intergouvernemental, régional et international, a-t-il déclaré à plusieurs reprises. Le Chef de la diplomatie mauritanienne formule le vœu de voir parvenir la paix sur le continent africain et dans le monde, et de réaliser un développement global et équilibré qui profite à tous.

Dans une allocution prononcée au nom du Président de la République Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, il a appelé à la tenue du 8e Sommet international de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD) dont les travaux se poursuivent à Tunis pour la deuxième journée pour que les organisations internationales et le secteur privé travaillent ensemble pour diversifier et approfondir les partenariats, en particulier avec les pays du Sahel et le continent africain en général, pour aider à atteindre la sécurité et à surmonter les obstacles à l’établissement des piliers du développement mondial.

Voici le texte de ce discours dans son intégralité:

” Au nom d’Allah le Miséricordieux et le Clément, Prière et salut sur son prophète,

Excellence Monsieur le président Cais Essaid, président de la République sœur de Tunisie,

Excellence Monsieur le président Macky Sall, président de la République sœur du Sénégal, président de l’Union Africaine,

M. Yoshimasa HAYACHI, ministre japonais des Affaires étrangères,

Messieurs les chefs des délégations participantes,

M. le président de la Commission de l’Union Africaine,

Mesdames Messieurs,

Permettez-moi tout d’abord d’exprimer ma joie d’assister à la 8eme session de la Conférence Internationale de Tokyo pour le développement en Afrique (TICAD), chargé en cela par le Président de la République , Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani que des conditions extraordinaires ont empêché de participer à cet important évènement.

Il m’est agréable ici d’exprimer, au nom de Son Excellence le Président de la République, la grande considération pour le gouvernement tunisien et le peuple frère de Tunisie pour l’accueil de cette session et pour les efforts déployés en vue d’assurer sa bonne et minutieuse organisation, le remerciant pour l’accueil chaleureux et l’hospitalité généreuse dont il nous a entourés.

Je voudrais aussi exprimer, au nom de Son Excellence, les sincères remerciements au gouvernement japonais pour avoir lancé ce forum international qui n’a cessé d’ancrer, session après session, sa position pionnière en tant que cadre de concertation politique de haut niveau entre le continent africain et ses différents partenaires sur les grandes questions de développement africaines. Ce forum est devenu une plateforme pour l’intégration des priorités du continent dans l’agenda de coopération internationale, pour attirer les investissements et contribuer à la mise en place des bases d’un développement africain global et durable, conformément aux objectifs de l’agenda 2063.

Je ne peux, à ce sujet, que rendre hommage à la solidité, à l’enrichissement et à la diversité des relations mauritano-japonaises et au grand rôle que joue le Japon dans l’accompagnement des efforts du continent africain pour la réalisation du développement et du bien- être social et pour rehausser la capacité de ses sociétés à résister en vue de renforcer la sécurité, la stabilité et la paix durable.

Mesdames, Messieurs,

La conjoncture internationale particulière dans laquelle se tient ce sommet est délicate et dangereuse et est marquée par une expansion inquiétante des foyers de tension, de conflits armés, de de perturbations sociales et d’une expansion grandissante de l’extrémisme, du terrorisme et des crimes transfrontaliers avec tout ce qui accompagne cela de malheurs et de peines humaines, en plus des dangers liés aux changements climatiques et ce qui en découle comme catastrophes naturelles et cycles de sécheresse ainsi que les conséquences de la pandémie de la Covid-19.

Nous avons commencé à sentir les répercussions négatives de cette situation à travers la perturbation des chaines d’approvisionnement, la hausse vertigineuse des prix de l’énergie et des produits alimentaires, l’ampleur de l’inflation et de la stagnation économiques et la détérioration du pouvoir d’achat des populations.

Notre continent africain compte, comme vous le savez, parmi les régions du monde les plus affectées par ces répercussions et des plus victimes de la violence , du terrorisme et des perturbations sociales qui entravent le développement, menacent les entités des pays et alimentent et multiplient, naturellement, les facteurs de déstabilisation et d’insécurité.

Mesdames, Messieurs,

Faire taire les armes et réaliser la sécurité et la paix sont considérés comme l’un des objectifs centraux de l’agenda 2063.

C’est pour parvenir à cette fin que l’Union Africaine œuvre à établir une sécurité continentale collective à travers le développement de la structure africaine de la sécurité et de la paix dans le cadre d’une stratégie globale tenant compte des dimensions sécuritaire, économique, social et idéologique, étant donné leur importance dans la réussite des politiques visant à relever les défis sécuritaires dans toutes leurs formes.

C’est dans ce cadre que s’inscrit la création du Groupe des cinq pays du Sahel qui représente, malgré les problèmes auquel il fait face aujourd’hui, un cadre efficace pour affronter la violence et le terrorisme dans l’espace sahélien.

Mesdames et Messieurs,

En République Islamique de Mauritanie, nous fondons notre approche sécuritaire sur le traitement global et complémentaire de toutes les dimensions citées plus haut et tenons, particulièrement, à renforcer la cohésion sociale, à lutter contre la pauvreté, l’exclusion et la vulnérabilité. Nous œuvrons, avec sérieux, également, à promouvoir l’esprit de tolérance, d’ouverture et de l’acceptation de l’autre et à corriger les déviations idéologiques.

La sécurité n’est plus limitée, aujourd’hui, à défendre l’intégrité territoriale mais plutôt s’étend en plus à la préservation de la cohésion sociale et à la sécurité individuelle et collective face à l’extrémisme et au terrorisme et leurs affluents principaux représentés par la pauvreté, la vulnérabilité et la mauvaise gouvernance et aux autres phénomènes et causes qui ébranlent la sécurité collective.

Il n’est plus également possible, à cause de la profondeur de l’interdépendance et de l’influence réciproque entre les différents pays, pour n’importe quel Etat de gérer sa sécurité en dehors des autres états. Aussi, la paix permanente ne se réalisera que dans le cadre de la sécurité de tous.

Permettez-moi de saisir l’opportunité de cette édition de la Conférence internationale de Tokyo pour le développement de l’Afrique pour appeler l’ensemble des partenaires : pays donateurs, organisations régionales et internationales et secteur privé, à diversifier et approfondir le partenariat avec les pays du Sahel notamment et le continent africain en général, appuyant ainsi nos efforts dans la réalisation de la sécurité et pour surmonter les obstacles en vue d’asseoir les piliers d’un développement global et équilibré en tant que condition pour la réalisation de la sécurité et de la paix permanentes.

Mesdames, Messieurs,

Notre réussite dans l’intensification et le renforcement de la coopération dans les domaines vitaux auxquels nous avons fait allusion ici, est la seule garantie pour que la paix et la sécurité permanentes que nous avons choisies comme thème pour notre actuelle session se réalisent et se renforcent.

Partant de cela, je réitère devant vous l’engagement de la République Islamique de Mauritanie de s’ouvrir sur l’ensemble des partenaires et sur toutes les formes de coopération aux différents niveaux, inter-états, régional et international, qui sont de nature à contribuer à la consécration de la sécurité et de la paix dans le continent africain et dans le monde en général pour la réalisation d’un développement global et équilibré servant tous.

Je vous remercie

Wesselamou Aleikoum we Rahmetou Lahi Teala We barakatouhou »