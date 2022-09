Le ministre des Affaires étrangères reçoit les lettres d’accréditation de la déléguée du CICR

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens à l’Extérieur, M. Mohamed Salem Ould Merzoug, a reçu en audience, jeudi à Nouakchott, Mme Diane Misenga Kabeya, déléguée du Comité International de la Croix Rouge en Mauritanie (CICR).

Au cours de l’entrevue, M. le ministre a reçu les lettres accréditant la diplomate onusienne en sa qualité de déléguée du CICR dans notre pays.

L’audience s’est déroulée en présence de M. Mohamed Lemine Ould Moulaye Ely, ambassadeur directeur général de la direction de la coopération multilatérale au ministère.

Mme Diane Misenga Kabeya fut pour rappel Chef de délégation adjoint du CICR auprès de l’Union africaine à Addis-Abeba puis Coordonnateur CICR des Opérations pour la Région du Lac Tchad à Genève. Elle a des compétences en

Diplomatie, Analyse des risques politiques, Droit, Humanitaire et Droit international humanitaire.

En Mauritanie, le CICR s’emploie à améliorer les conditions de détention, à soutenir la fourniture de services de base aux résidents et aux réfugiés dans l’est, à aider à rétablir les liens familiaux avec le Croissant-Rouge mauritanien et à soutenir sa préparation aux situations d’urgence. Il travaille avec les autorités et les porteurs d’armes pour promouvoir le droit international humanitaire