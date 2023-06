Le ministre des Affaires étrangères reçoit l’ambassadrice d’Espagne

Le ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur, M. Mohamed Salem Ould Merzoug, a reçu jeudi, dans son bureau, S.E.Mme. Miriam Álvarez de la Rosa Rodríguez, ambassadrice du Royaume d’Espagne accréditée en Mauritanie.

Au cours de l’entretien, les deux parties ont passé en revue les solides relations d’amitié et de coopération entre les deux pays et les perspectives de les renforcer d’une manière qui réponde aux aspirations des deux peuples amis, en plus de diverses autres questions d’intérêt commun.

L’entrevue s’est déroulée en présence de M. Hamza Maalim, ambassadeur, directeur de l’Afrique à la direction générale de la coopération bilatérale du ministère, directeur du département Europe par intérim.