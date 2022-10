Le ministre des Affaires économiques s’entretient avec le Président Directeur général du Fonds Saoudien de Développement.

En marge des réunions annuelles des institutions de Bretton Woods, le ministre des Affaires économiques et de la Promotion des Secteurs productifs, M. Ousmane Mamoudou Kane, s’est entretenu, vendredi à Washington, avec le Président Directeur Général du Fonds Saoudien pour le Développement (FSD), M. Sultan Abdulrahman Al-Marshad.

Au cours des entretiens, les deux parties ont passé en revue les domaines de partenariat entre la Mauritanie et le Fonds saoudien à travers l’examen du portefeuille des projets que finance le FSD dans notre pays et les voies et moyens d’accélérer le rythme de leur exécution, ainsi que la levée des contraintes et des obstacles qui entravent leur mise en œuvre.

Il a été également question du lancement de nouveaux projets qui avaient fait l’objet de discussions précédentes.

Le FSD porte un grand intérêt à l’appui des secteurs de développement en Mauritanie à travers les projets et les programmes qu’il finance, accordant ainsi des années durant plusieurs prêts pour le financement de dizaines de projets pour une valeur d’environ 625 millions de dollars US.

Parmi les grands projets de développement financés par le Fonds saoudien figure le projet de l’Hôpital du Gardien des Lieux Saints, le Roi Selman Ibn Abdelaziz Al Saoud, dont le commencement des travaux est prévu très prochainement.