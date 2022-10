Le ministre des Affaires économiques regagne Nouakchott

Le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mamoudou Kane, a regagné Nouakchott, samedi, en provenance de Washington-Dulles après avoir participé aux réunions du Groupe de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International qui se sont tenues à Washington DC du 10 au 16 octobre 2022.

Ces réunions ont porté sur un certain nombre d’importantes questions dont les perspectives de l’économie mondiale, les moyens de lutte contre la pauvreté et les solutions à la crise que connait le monde dans les domaines de l’alimentation et de l’énergie..

En marge des réunions, le ministre a eu des entretiens avec un certain nombre de hauts responsables de plusieurs pays et d’organisations internationales destinés à renforcer la coopération économique entre notre pays et ces Etats et organisations.

M. Ousmane Mamoudou Kane, a participé également à un séminaire de haut niveau organisé par la Banque mondiale sur la consolidation de la résilience et la facilitation de l’accès aux engrais en Afrique, en présence du Président togolais, M. Faure Gnassingbé Eyadema, invité d’honneur des assises actuelles de la Banque.

Les interventions des ministres et experts des pays participants à ce séminaire se sont axées sur le diagnostic et le traitement des perturbations constatées au niveau des approvisionnements en engrais et la hausse de leurs prix.

Les participants ont appelé à trouver des solutions durables permettant à tous d’accéder à cette matière vitale pour la sécurité alimentaire en Afrique, où le spectre d’une crise alimentaire se fait ressentir sous la pression de la flambée des prix des produits alimentaires et les problèmes liés aux approvisionnements en engrais.

Au cours de ce voyage, le ministre était accompagné d’une importante délégations des départements concernés.