La délégation mauritanienne à Washington s’entretient avec le directeur général adjoint du Fonds monétaire international.

La délégation mauritanienne participant aux réunions annuelles des institutions financières internationales (le Fonds et la Banque mondiale) tenues à Washington, qui comprend le ministre des Affaires économiques et de la Promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mamoudou Kane, le ministre de Finances, M. Isselmou Ould Mohamed Mbady, et le Gouverneur de la Banque centrale, M. Mohamed Lemine Ould Dhahbi, a tenu, jeudi à Washington, une réunion approfondie avec le directeur général adjoint du Fonds monétaire international, M. Kanji Okamura.

Au cours de cette rencontre, les discussions entamées en début de semaine entre la délégation et la mission du FMI en Mauritanie se sont poursuivies et approfondies, ont également été passées en revue les réformes des politiques économiques, financières et monétaires, la situation économique, ainsi que la soutenabilité du la dette et le programme du FMI pour la Mauritanie, qui doit être lancé l’année prochaine.

Le directeur général adjoint du Fonds avait précédemment salué, dans une déclaration lors des réunions du printemps dernier, la politique de gestion des dossiers de la dette que le gouvernement mauritanien a menée ces dernières années, la qualifiant de bonne, notamment en ce qui concerne la dette de l’État du Koweït.

La réunion s’est déroulée en présence de SEM l’ambassadeur Samba Thiam, et de l’ambassadrice de notre pays à Washington, SE Mme Sissé Mint Beidda.