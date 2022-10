Le ministre des Affaires économiques reçoit une mission de l’UE

Le ministre des Affaires économiques et de la Promotion des Secteurs productifs, M.Ousmane Mamoudou Kane, a reçu,mercredi à Nouakchott, une mission de l’Union Européenne(UE), conduite par le Haut Représentant de Coalition pour le Sahel, Djimé Adoum, à la tête d’une délégation de sa coalition et en compagnie de l’ambassadeur de l’UE en Mauritanie, SEM. Jones Guilym.

Au cours de la réunion, les deux parties ont examiné les relations de coopération existant entre la Mauritanie et l’Union européenne, notamment en ce qui concerne les questions de la Région du Sahel, et les moyens de renforcer et de développer le travail du Groupe et de surmonter les obstacles.

Les parties ont, également, examiné la situation actuelle de l’Alliance, en vue de créer des opportunités et des projets vitaux entre ces États, et de réduire l’écart entre les domaines de la sécurité et celui du développement.

La Mauritanie est parmi les pays signataires de l’accord de Cotonou

A noter que la Mauritanie est parmi les pays signataires de l’accord de Cotonou, qui a établi des relations avec l’UE, lesquels se sont engagés à respecter certaines conditions en matière de droits de l’homme, de gouvernance et d’État de droit. Dans ce contexte, une réunion de dialogue politique a été organisée avec le gouvernement mauritanien, les partis d’opposition et la société civile.

En novembre 2005, à la suite du coup d’État, les avancées en matière de démocratie et d’État de droit ont conduit à la décision de financer des projets d’accompagnement du processus de transition. Les élections de 2006-2007 se sont également tenues dans ce cadre, grâce aux observations de l’UE.

En 2008, un nouveau coup d’État a marqué la suspension de la plupart des coopérations UE-Mauritanie et des projets connexes. Ce gel de la coopération a pris fin avec la signature de l’accord de Dakar en juillet 2009.

L’accord jette les bases d’une sortie de crise politique et du rétablissement de l’ordre constitutionnel.

Depuis l’accord de Dakar, le gouvernement mauritanien a pris une série d’engagements de bonne gouvernance dans des domaines tels que les droits de l’homme, l’engagement de la société civile, le dialogue avec l’opposition ou l’ouverture aux médias. La reprise complète de la coopération a pris effet en 2010.

L’UE soutient la réponse au Covid-19

En Mauritanie, l’équipe européenne a fourni 35 millions d’appuis pour soutenir le Plan national de réponse multisectoriel au Covid-19 du gouvernement, présenté en mai 2020, avec des actions concrètes, dont certaines sont déjà sur le terrain.

Au niveau socio-économique, l’équipe européenne agit pour soutenir l’économie nationale, soutenir les revenus des ménages les plus pauvres, renforcer la résilience et la sécurité alimentaire, et soutenir le secteur privé, notamment les PME.

L’Union européenne et ses États membres soutiennent la campagne de vaccination lancée par le président de la République le 26 mars 2021. La Mauritanie est un pays bénéficiaire de l’initiative Covax. Il a reçu son premier lot de 69 900 doses du vaccin d’AstraZeneca le 14 avril 2021. Le pays a également bénéficié d’un don de 105 600 doses de vaccins par la France via l’initiative Covax reçu en mai 2021.