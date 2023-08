Le ministre des Affaires économiques reçoit séparément le représentant de l’UNICEF et du Fnup

Le ministre des Affaires économiques reçoit séparément le représentant de l’UNICEF et du Fnup

Le ministre des Affaires économiques reçoit séparemment le représentant résident de l’UNICEF et du Fnuap

Le ministre des Affaires économiques et du Développement Durable, M. Abdessalam Mohamed Saleh, a reçu mercredi en audience dans son bureau, à Nouakchott, le Représentant Résident du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), M. Marc Lucet, accompagné de certains de ses collaborateurs.

Au cours de l’entrevue, les deux parties ont discuté de divers volets de la coopération entre notre pays et cet organisme onusien, et des moyens de les renforcer et de les développer, notamment ceux liés à la protection sociale.

Le ministre des Affaires économiques et du Développement Durable, M. Abdessalam Mohamed Saleh, s’est entretenu égalment mardi à Nouakchott, avec le Représentant Résident du Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUP) dans notre pays, M. Cheikh Fall.

Diverses questions de coopération entre notre pays et cette agence onusienne ont été abordées, notamment celles liées au renforcement et à l’accompagnement des politiques gouvernementales dans le domaine de la facilitation de l’accès aux services de santé de base pour la population.

L’audience avec les deux représentants s’est déroulée en présence de M. Cheikhna Ould Baddad, directeur général des politiques et stratégies de développement au ministère.