Le ministre des Affaires économiques participe à un colloque sur le renforcement de la stabilité dans la région du Sahel.

Le ministre des Affaires Economiques et de la Promotion des Secteurs Productifs, M. Ousmane Mamoudou Kane, a passé en revue, samedi, en sa qualité d’orateur principal lors d’un colloque organisé dans le cadre des activités de la Conférence de Munich sur la Sécurité mondiale sur le renforcement de la stabilité dans la région du Sahel, les différents défis majeurs auxquels est confrontée la région du Sahel, en tant que l’une des zones de conflit dans le monde.

Le ministre a révélé que ces défis se résument dans un problème développemental accentué par les multiples changements climatiques dont souffre la région.

Ce défi développemental majeur s’incarne, explique-t-il, dans la propagation de la pauvreté dans la région, ayant généré une fragilité qui a été aggravée par les conséquences des changements climatiques inappropriés, comme la sécheresse qui a particulièrement fragilisé la situation de la population.

M. Kane a fait savoir que les activités pastorales et agricoles de la région, qui constituent la principale source de revenus, ont connu une forte baisse ces dernières années, contribuant ainsi à l’augmentation de la pauvreté, à la fragilité de l’économie et à la multiplication des disparités sociales.

Le ministre a ajouté que cette pauvreté a été particulièrement aggravée par la difficulté d’accès aux services de base – voire inexistants – et la rareté de l’eau dans certaines zones, ce qui a engendré des conflits entre populations, dans le contexte de l’insécurité qui y règne.

Le ministre a conclu que, le renforcement de la stabilité dans la région du Sahel nécessite une réorganisation en termes des priorités dans la région, à travers la mise en place de mécanismes et la conception des stratégies de lutte contre la pauvreté, tout comme la multiplication des investissements pour le développement de la région, considérant que cette option est la meilleure solution pour résoudre les problèmes du développement et de la sécurité au Sahel.

Dans ce cadre, il a souligné l’importance de l’engagement des partenaires pour mobiliser des ressources et des financements au profit de la région.

Par ailleurs, le ministre des Affaires économiques a présenté l’expérience de notre pays dans ce domaine, à travers la mise en place d’un mécanisme qui permet la concrétisation de ces engagements. “ la Mauritanie a organisé une table ronde pour la mobilisation des financements des projets de développement dans le Hodh El Chargui , à laquelle ont participé la coalition des pays du Sahel et différents partenaires financiers et techniques”, a-t-il noté.

Au terme de sa présentation, M. Ousmane Mamoudou Kane a appelé les partenaires à la nécessité de soutenir cette initiative et d’autres similaires à l’avenir en mobilisant plus rapidement les ressources, saluant l’appui qui a été apporté, soulignant la nécessité de boucler le reste du financement dans les plus brefs délais. Et ce, pour éviter la multiplication des défis du développement , atténuer leurs effets et prévenir l’émergence de nouveaux défis.

Ont participé à la conférence, aux côtés du ministre, Mme Svenja Schulze, ministre allemande de la Coopération économique et du Développement, Mme Nathalie Louisiane, député au Parlement européen, et un certain nombre de personnalités de référence dans la région du Sahel et des instances internationales.

AMI