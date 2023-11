Le ministre de l’Intérieur s’entretient avec l’ambassadeur du Sénégal

Monsieur Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation s’est entretenu, ce jeudi à Nouakchott, avec M. Biram Mbanek Diagne, le nouvel ambassadeur de la République de du Sénégal en Mauritanie.

Les entretiens, qui se sont déroulés en présence du secrétaire général du ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamed Mahfoudh Brahim Ahmed, ont porté sur les relations de coopération existantes entre les deux pays frères et les moyens de les renforcer et de les développer, notamment dans les domaines de compétence du ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation.