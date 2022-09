Le ministre de l’Intérieur reçoit une délégation de l’Union Européenne

Le ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, a reçu, mardi à Nouakchott, une délégation de l’Union Européenne conduite par M. Anne Françoise Paradis, chef de la section politique de la Délégation européenne et responsable de la coopération, au côté de Mme Monica Pambianco, responsable des relations extérieures et M. Mustafa Ameyahid, chef de la coopération internationale.

Ces entretiens entre les deux parties ont porté sur les relations de coopération entre la Mauritanie et l’Union européenne et les moyens susceptibles de les développer, en particulier, dans le domaine de la migration.

L’audience s’est déroulée en présence du secrétaire général du ministère, M. Mohamed Mahfoudh Brahim Ahmed.

AMI