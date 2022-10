Le ministre de l’Intérieur prend part à la foire internationale à Dubaï.

Le ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, a quitté samedi Nouakchott à destination des Émirats Arabes Unis où il doit prendre part à la foire internationale sur la sécurité et la sécurité intérieure (ISNR) qui se tiendra du 10 au 14 octobre courant à Dubaï.

Les exposants rencontreront des responsables gouvernementaux clés et découvriront les derniers produits et services. Les visiteurs auront l’occasion de découvrir les dernières tendances et réalisations du marché et de réseauter avec des personnes et des fournisseurs partageant les mêmes idées.

Cette septième édition de la foire sera consacrée aux dernières innovations et solutions en matière de sécurité et à la consolidation des relations de coopération et de communication entre les entreprises opérant dans quatre secteurs : la sécurité nationale, la cybersécurité, la police et le maintien de l’ordre, la protection des installations vitales.

Le programme ISNR Abu Dhabi 2022 comprend également les dialogues ISNR qui traitent de l’avenir de la police et de la cybersécurité nationale, ainsi que des moyens de réduire les risques liés à la transition numérique nationale.

avec agence AMI