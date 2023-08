Le ministre de l’hydraulique hôte de la R.de D.Nouadhibou

Le ministre de l’hydraulique et de l’assainissement (MHA) hôte de la R.de D.Nouadhibou.

Le ministre de l’hydraulique et de l’assainissement M. Ismail Ould Abdel Vetah est en visite de travail depuis lundi 28 août dans la R. D.Nouadhibou. Il a inauguré cette visite par une escale au niveau du Centre Administratif de Boulanoir, 85 km au nord de la ville de Nouadhibou qu’il alimente en eau potable. Il est à noter que plusieurs nappes phréatiques se trouvent dans cette zone et alimentent la ville depuis belle lurette. Aujourd’hui, suite à la vague de soif consécutive à l’augmentation de la population et la diminution du niveau d’eau, il urge d’augmenter la quantité en attendant le dessalement. Afin d’augmenter la quantité par 2000 m3 d’eau, il est prévu de commencer les travaux au niveau du puits N°7, selon plusieurs sources bien informées. Avant de partir à Nouadhibou, le 29 août, le MHA a donné les instructions nécessaires à la société qui exécute les travaux pour mener à bien le travail et suivant le cahier de charges signé d’un commun accord.

Des solutions à la soif

LE MHA est venu à D. Nouadhibou dans le but de trouver rapidement des solutions à la soif dont souffre les habitants de Nouadhibou. Ceux-ci ne le cachent plus et disent haut et fort qu’il y a des injustices au niveau de la distribution de l’eau dont la tonne a été vendue jusqu’à 1000MRU. La hausse du prix de la tonne d’eau explique l’inéquité dans sa distribution. Soulignons que le ministre est à Nouadhibou pour trouver des solutions rapides à ces problèmes. Les autorités administratives (Wali et Hakem) ont déjà appelé à l’arrêt des spéculations, spéculations dénoncées par les autorités. C’est dans ce sens que le wali de la région de Nouadhibou M. Mahi Ould Hamed, a tenu, lundi , une réunion comprenant les responsables de la Société Nationale d’Eau et une délégation de l’administration centrale de la Société à Nouakchott conduite par le directeur chargé de la distribution.

Distribution de l’eau

Il a insisté sur la nécessité de trouver une solution permanente et urgente au problème de l’eau au niveau de la ville, à la lumière de la récente visite effectuée par le MHA, ce qui a permis d’identifier les défauts et les moyens les plus efficaces pour les résoudre. Au cours de cette réunion, le wali a avancé des propositions telles que la réorganisation de la distribution de l’eau dans la ville et la réduction de ses horaires afin que tous les quartiers bénéficient équitablement des quantités distribuées. Le plan préconise, également, de rationner l’eau afin de la distribuer aux zones les plus touchées par la soif et de redémarrer la deuxième station de pompage pour augmenter le débit de l’eau jusqu’à ce qu’elle atteigne les zones périphériques de la ville. On s’attache donc à une meilleure distribution des quantités présentes, la mise en place de moyens logistiques afin de régler ces urgences en attendant de trouver une solution définitive. Rappelons que le MHA avait dit, il y a quelques jours, qu’il faut au moins 3 ans pour régler le déficit en eau de Nouakchott. Combien en faut-il pour Nouadhibou?

wait and see

nordinfo