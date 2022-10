Le ministre de l’Habitat à Rosso : Accélérer le rythme des travaux en cours, en particulier dans les écoles

M. Sid Ahmed Ould Mohamed, a effectué mardi, après-midi, dans la ville de Rosso, une visite de certaines installations publiques achevées ou en cours de construction.

La visite du ministre a concerné le nouveau stade au km 7 au nord de Rosso, qui peut accueillir 1 000 spectateurs, le bâtiment qui doit abriter le conseil régional au même km 7, qui est en construction et dont les travaux préparatoires, ont été récemment achevés, et un stade à Rosso, dont les travaux ont pris fin. Ce stade, dont le génie militaire a entrepris la construction, dispose d’une capacité de 2 000 spectateurs.

Dans une déclaration au bureau de l’agence mauritanienne d’information, le ministre a déclaré qu’il se rend à Rosso dans le cadre d’une tournée dans trois wilayas à savoir le Gorgol, le, Guidimagha et le Trarza et qu’il vient inspecter un certain nombre de bâtiments éducatifs et administratifs dans les wilayas visitées.

Dans ce contexte, le ministre ajoute avoir visité le nouveau bâtiment du stade de Rosso, où les travaux ont été achevés, ce qui représente une demande urgente de la jeunesse de la ville. La visite, dit- il, lui a permis de se rendre compte de l’avancement des travaux dans le bâtiment devant abriter le conseil régional de la wilaya, à la maison des jeunes, et au nouveau stade de Rosso, qui est en construction au km 7, ainsi que le collège de Rosso 3, dont les travaux ont été récemment achevés.

Il a souligné que cette visite a également pour but de donner une impulsion aux travaux en cours dans certaines institutions, notamment éducatives, conformément au programme de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Il s’agit notamment de l’aspect se rapportant à l’École Républicaine et des instructions émises par le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messoud pour assurer le suivi des travaux afin de remédier aux éventuels retards et prendre les mesures nécessaires pour accélérer le rythme des travaux.

Le ministre a remercié les autorités administratives et de sécurité des wilayas visitées pour avoir assuré le suivi de toutes les étapes de la construction de ces édifices publics.

Le ministre est accompagné du wali du Trarza, M. Mohamed Ould Ahmed Mouloud, du hakem de la moughataa de Rosso, M. Abdelkader Ould Tayeb, du maire de sa commune, M. Bamba Ould Dermane, et de plusieurs cadres du secteur et chefs des services de la wilaya.

AMI