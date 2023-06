Le ministre de l’Equipement visite les travaux en cours

M. Nany Ould Chrougha, ministre de l’Equipement et des Transports, porte-parole du Gouvernement a visité, dimanche, en compagnie du wali de l’Assaba, M. Abderrahmane Ould El Hacen, des tronçons routiers dans la ville de Kiffa et ailleurs, notamment le tronçon reliant la ville de Guerrou et la zone de Chgueig, long de 100 kilomètres et qui est construit par une société chinoise.

Dans une déclaration au bureau régional de l’AMI, le coordinateur du projet de réhabilitation de la route Guerrou-Diouk, M. Abdellahi Ould Cheyakh, a indiqué que le ministre effectue actuellement des visites aux travaux routiers en cours qui ont débuté en 2022 et qui doivent prendre fin dans une période de 18 mois, émettant le vœu que les travaux en question soient d’une bonne qualité, précisant qu’il existe un bureau de contrôle des travaux routiers en cours chargé de s’assurer du respect des cahiers de charge.

Il a précisé que ces travaux sont menés par une société chinoise qui est connue en Mauritanie et qui a une expérience de 40 ans.

M. Nani Ould Chrougha, s’est enquis également hier samedi, de l’état des préparatifs en cours pour la construction et la réhabilitation des tronçons routiers reliant Néma à Timbédra d’une part, et Aouinat Zbel à Aioun d’autre part.

Des explications détaillées ont été présentées au ministre par tous les acteurs de ces projets, notamment en ce qui concerne la présence des engins et équipements, la disponibilité des matériaux de construction et des sources d’eau nécessaires à la réalisation des travaux, en plus des études liées à la réalisation de ces travaux.

Le ministre a instruit, lors des arrêts qu’il a effectués aux Kilomètres 12 de Néma, 97 de Timbédra et 187 de Laouinat, les entreprises et bureaux en charge du contrôle, d’accélérer la réalisation de ces projets conformément aux stipulations du cahier des charges, des normes reconnues et de le réaliser dans les délais impartis.

Il a expliqué, dans une déclaration à l’Agence mauritanienne d’information, que cette visite lui a permis de voir de près l’avancement des travaux dans les axes routiers Néma – Timbédra d’une part, et Aouinat Zbel – Aioun de l’autre, ajoutant avoir constaté des progrès dans le domaine des travaux par rapport à la dernière visite qu’il a effectuée sur les tronçons routiers de la région après avoir enjoint aux responsables concernés de soumettre un plan de travail sur le terrain pour rationaliser les travaux et rendre disponibles les différentes ressources nécessaires à cette fin.

À cet égard, le ministre a réaffirmé l’engagement du département à offrir les facilités nécessaires et à veiller à assurer la réalisation des travaux, compte tenu de l’enjeu de la question et de ses répercussions positives sur les populations de la région en général.

Le ministre était accompagné au cours de ces différents arrêts, des autorités administratives et de sécurité des moughataas concernées.