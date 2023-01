Le ministre de l’Enseignement supérieur reçoit le DG de l’Alecso.

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Mohamed Lemine Ould Aboye Ould Cheikh El Hadrami, s’est entretenu, lundi à Nouakchott, avec le Directeur général de L’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECS), M. Mohamed Ould Amar.

Ces entretiens ont porté sur les différents aspects de la coopération liant l’Alecso et les différents établissements de l’enseignement supérieur et les voies et moyens de les renforcer davantage.

À la fin de la réunion, le ministre a remis au Directeur général un bouclier commémoratif du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en reconnaissance des efforts déployés par l’Organisation et son Directeur dans le développement et la promotion des domaines éducatif, culturel et scientifique.