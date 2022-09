Le Ministre de l’Emploi visite la Coordination des Projets de l’emploi| Photos reportage

Le Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle visite la Coordination des Projets de l’Emploi

Le Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, Monsieur Niang Mamoudou, a effectué ce lundi 19 septembre 2022 une visite à la Coordination des Projets de l’Emploi, structure de tutelle des projets de développement à financement extérieur ayant un volet emploi.

Cette visite s’inscrit dans le cadre des instructions de Son Excellence, le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et de Son Excellence, le Premier Ministre, Monsieur Mohamed Ould Bilal d’assurer un suivi rapproché de l’exécution des projets sous la tutelle du Ministère.

Monsieur le Ministre a déclaré que l’objectif global du Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, à travers la mise en oeuvre de ces projets est de réduire le taux de chômage, de réduire les inégalités et contribuer à la réduction de la pauvreté. Il a également rappelé que le succès des stratégies de développement dépend de celui des projets et de la capacité de ces derniers à atteindre leurs objectifs avec la qualité requise et dans les délais initialement impartis.