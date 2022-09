Le Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle signe avec son homologue algérien une convention de coopération

Le Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, Monsieur Mamoudou Niang, a signé avec son homologue algérien, Monsieur Yassine Merabbi, une convention de coopération dans le domaine de la formation professionnelle pour 2023-2024.

La signature de cette convention intervient dans le cadre des travaux de la 19e Grande Commission mixte de coopération mauritano-algérienne coprésidés par le

Premier Ministre, Monsieur Mohamed Ould Bilal, et son homologue algérien, Monsieur, Messaoud Aïmene Benabderrahamne.

Les travaux de cette nouvelle session se sont couronnés par la signature de 26 conventions et mémorandums d’entente entre la Mauritanie et l’Algérie. La tenue de cette nouvelle session intervient conformément aux instructions du Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et de son homologue algérien, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, lors de sa visite en Algérie en décembre dernier.