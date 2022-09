Le ministre de l’Emploi visite certaines institutions affiliées au département

Le ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, M. Niang Mamoudou, a effectué, vendredi à Nouakchott, une visite d’inspection dans des institutions affiliées au département.

Cette visite comprenait l’Institut national pour la Pormotion de la Formation technique et professionnelle, l’Agence nationale pour l’Emploi “Techghil”, et le siège de l’Office de l’Emploi dans la la moughataa du Ksar.

Le ministre a fait le tour des différentes ailes de ces départements, et a entendu des explications sur les méthodes et mécanismes suivis par ces établissements pour mener à bien les missions qui leur incombent.

Le ministre a tenu une réunion avec les responsables et les employés des institutions visitées, au cours de laquelle il a souligné l’importance de concentrer les efforts de l’administration sur l’amélioration de la qualité de la formation et la réhabilitation des écoles professionnelles, ce qui contribue à augmenter, sur le marché du travail, le taux de l’emploi dont bénéficieront les diplômés de ces institutions.

Le ministre a indiqué dans une déclaration à l’Agence Mauritanienne d’Information que cette visite s’inscrit dans le cadre de l’examen de l’état d’avancement des travaux dans ces établissements et qu’elle vise également à exhorter les travailleurs à être sérieux et persévérants au travail et à respecter les horaires officiels de travail.

Il a déclaré que la formation professionnelle doit être qualitative afin d’élever le niveau de performance des ressources humaines, qui sont l’épine dorsale de la réalisation du développement.

Par ailleurs, le ministre a engagé les directeurs des établissements visités à élaborer un plan expliquant les mécanismes utilisés pour mettre en œuvre les tâches assignées à chaque département avec précision, professionnalisme et dans les délais, conformément aux hautes directives de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani.

Lors de ces visites, le ministre était accompagné du secrétaire général du ministère, M. Cheibeta Habib Sidi Maouloud, et de M. Hammadi Ould El Bekkaye, chargé de mission au ministère, et du directeur de l’Institut national pour la Promotion de la Formation technique et Professionnelle, M. Mohamed Lemine Ould Sayed, et le directeur de l’Agence nationale de l’Emploi, M. Mohamed Dèh, Sidaty Mahfoudh et d’autres hauts responsables du département.