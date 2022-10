Le Ministre de l’Emploi reçoit l’Association APROMI

Le Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle reçoit l’Association des Professionnels et Acteurs de la Microfinance en Mauritanie (APROMI)

Monsieur Niang Mamoudou, Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle s’est réuni ce jeudi 6 octobre 2022 avec l’Association des Professionnels et Acteurs de la Microfinance en Mauritanie (APROMI) qui compte actuellement 32 Institutions de Microfinance agréées dont l’Agence de Promotion des Caisses Populaires d’Epargne et de Crédit (PROCAPEC).

Le Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle a déclaré que la microfinance constitue un axe fondamental de la stratégie du Gouvernement mauritanien de réduction de la pauvreté et elle est notamment appelé à jouer un rôle important dans la relance post-covid.

La réunion a été l’occasion de revenir sur l’organisation des journées nationales de la microfinance prévues les 10 et 11 octobre prochain ayant pour objectif la concertation avec les acteurs du secteur afin d’actualiser la stratégie nationale de la microfinance.