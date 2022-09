Le Ministre de l’Emploi visite la PROCAPEC

Le Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle visite la PROCAPEC, Agence sous tutelle du Ministère

Le Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, Monsieur Niang Mamoudou, a eu une première prise de contact avec la Directrice Générale de l’Agence de Promotion des Caisses Populaires d’Epargne et de Crédit (PROCAPEC), Madame Nebghouha Tlamid, et son équipe.

Monsieur le Ministre a déclaré que le secteur de la microfinance doit jouer un rôle actif dans la création d’emplois en fournissant des microcrédits et des prêts aux entrepreneurs et ainsi répondre à la problématique du chômage qui est au cœur des prérogatives de son département et de la politique du Gouvernement.

Le Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle a déclaré que la microfinance constitue un axe fondamental de la stratégie du Gouvernement mauritanien de réduction de la pauvreté et elle est notamment appelé à jouer un rôle important dans la relance post-covid.

À travers la PROCAPEC, l’objectif est de favoriser l’accès à des services de microfinance diversifiés, professionnels, transparents, adaptés et accessibles à une majorité des ménages pauvres ou à faibles revenus et des MPE, sur l’ensemble du territoire. L’urgence aujourd’hui est d’actualiser la stratégie nationale de la microfinance et cela se fera prochainement lors des Journées nationales de la microfinance.