Le ministre de l’Elevage reçoit l’ambassadeur du Maroc.

Le ministre de l’Elevage, M. Abdellahi Ould Ethmane, a reçu en audience, mardi à Nouakchott, l’ambassadeur du Royaume du Maroc accrédité en Mauritanie, SE M. Hamid Chebar.

Au cours de l’entretien, le ministre a souligné la force des relations fraternelles entre les deux pays, appelant à davantage de coopération dans des domaines tels que l’élevage, le développement humain, le transfert de compétences et les expériences réussies.

Quant à l’ambassadeur du Maroc, il a souligné l’importance de la coopération, invitant formellement le ministre au Salon international de l’aviculture qui se tiendra à Casablanca.

Avec le ferme soutien de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la Fédération Interprofessionnelle Marocaine de l’Aviculture (FISA) organisera la 23ème édition du Salon de l’Aviculture de Casablanca « Dawajine 2022 » des Casablanca du 25 au 27 octobre 2022 au Palais des Expositions de l’Office, dont le thème est:

« Filière avicole : les enjeux de la modernisation de la distribution »

Dawajine Salon est de retour après un retard de deux ans en raison de circonstances extraordinaires liées à la pandémie de Covid-19. Cette édition s’inscrit dans le contexte de relance économique pour faciliter et accompagner la reprise prometteuse post-coronavirus de l’industrie avicole.

Au fil des années, le salon « Dawajine » est devenu un rendez-vous incontournable, de plus en plus d’envergure internationale, attirant de nombreux professionnels, notamment d’Afrique, d’Arabie et d’Europe.

C’est aussi une plateforme de dialogue, de concertation et d’échange entre les professionnels des filières avicoles et connexes et les acteurs marocains et étrangers.