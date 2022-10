Le ministre de l’Education s’enquiert du déroulement des cours

« Le ministre de l’Education nationale s’enquiert du déroulement des cours dans la moughataa de Tayaret

Notre visite s’inscrit dans le cadre des contacts entrepris en permanence pour mener à bien la réforme de notre système éducatif, et renforcer davantage l’orientation visant à permettre à l’école publique fondamentale de retrouver sa crédibilité, de rehausser sa capacité d’accueil et de limiter la promiscuité dans les classes « .

C’est ce qu’a déclaré, lundi, à l’AMI, le ministre de l’Education et de la Réforme du Système éducatif, M. Brahim Vall Ould Mohamed Lemine, au terme d’une visite d’information à l’école Lemrabott Mohamed Vall Ould Moutaly dans la moughataa de Tayeret, wilaya de Nouakchott-Nord.

M. Mohamed Lemine a ajouté que la nouvelle orientation de son département s’inscrit dans le cadre de la mise en application du programme du Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani (Taahoudaty), visant à donner une nouvelle image aux établissements éducatifs, à travers l’embellissement de l’espace éducatif, la suppression des disparités sociales et le renforcement de l’unité nationale.

Au sujet de l’école Républicaine, le ministre a précisé qu’elle offrira à chaque enfant en âge de scolarité l’opportunité d’intégrer une école publique moderne et soucieuse de former les générations futures, et de les rendre plus aptes à accompagner les mutations de l’heure et d’assumer leurs futures responsabilités.

A propos du livre scolaire, le ministre a précisé que son offre à l’ensemble des établissements éducatifs constitue un bond qualitatif sur la voie du perfectionnement de notre système éducatif, au même titre que le contrôle du déroulement des cours et de l’assiduité du staff enseignant pendant l’horaire du travail.

Sur place, le ministre a assisté à la levée des couleurs et l’exécution de l’hymne national, constaté le déroulement des cours dans les classes et recueilli les observations du directeur et des enseignants.

Il était accompagné du wali de Nouakchott-Nord et de certains de ses collaborateurs.

AMI