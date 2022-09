Le ministre de l’éducation nationale regagne Nouakchott

M. Adama Bokar Soko, le ministre de l’Éducation nationale et de la Réforme éducative a regagné Nouakchott ce mercredi en provenance de New York, où il a pris part aux travaux du sommet mondial sur la transformation de l’éducation organisé par les Nations Unies du 17-22 septembre 2022.

Le Sommet sur la transformation de l’éducation est organisé pour répondre à la crise mondiale de l’éducation : la crise de l’équité et de l’inclusion, de la qualité et de la pertinence. Les effets des crises sont souvent lents et invisibles, mais ils ont un impact dévastateur sur l’avenir des enfants et des jeunes du monde entier.

Ce Sommet donnera la priorité à l’éducation dans l’agenda politique mondial, mobilisera l’action, l’ambition, la solidarité et les solutions nécessaires pour compenser les pertes d’apprentissage causées par la pandémie et favorisera la transformation de l’éducation dans un monde en évolution rapide.