Le ministre de l’Éducation appelle pour un enseignement de qualité

Le ministre de l’Éducation appelle à conjuguer les efforts en vue d’assurer un enseignement de qualité.

Le Ministre de l’Education nationale et de la Réforme du Système éducatif, M. Brahim Vall Ould Mohamed Lemine, a effectué lundi, accompagné du Wali de l’Inchiri, M. Idrissa Demba Korera, une visite de terrain dans certains établissements d’enseignement à Akjoujt. Le ministre a commencé sa visite à l’école n°1 d’Akjoujt, où il a assisté à la levée du drapeau national par les élèves au son de l’hymne national, avant de visiter les classes de l’école.

Ensuite, le ministre a visité l’école 7, le lycée d’Akjoujt et l’école normale des instituteurs (ENI), et a conclu la visite en tenant une réunion avec les responsables régionaux de l’Education nationale et les associations des parents d’élèves.

Au cours de la réunion, le ministre a souligné que l’objectif de cette visite, qui s’inscrit dans une série de visites dans plusieurs wilayas, est de se tenir au plus près des conditions d’éducation et de voir les problèmes qui se posent.

Il a ajouté que Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, a créé un fonds spécial pour promouvoir le secteur de l’Education, par souci de réformer le secteur en raison de sa priorité dans son programme électoral, qui est traduit par les directives de l’État relatives à la création de l’École républicaine.

Le ministre a également répondu aux interventions de l’auditoire, soulignant que le département mobilise tous les moyens dont il dispose pour surmonter toutes les difficultés auxquelles il fait face.

A son tour, le maire de la commune d’Akjoujt, M. Ahmed Ould Yacoub, a souhaité la bienvenue au ministre et à la délégation qui l’accompagne, saluant les améliorations apportées au système éducatif, qu’il s’agisse des infrastructures, des uniformes, ou encore des manuels scolaires.

Quant à la présidente de la région d’Inchiri, Mme Aghlana Mint Allouch, a appelé à accélérer le rythme des travaux de construction des établissements d’enseignement en construction dans la wilaya.

AMI