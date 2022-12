Le ministre de l’Éducation nationale visite des établissements scolaires à Néma.

Le ministre de l’Éducation Nationale et de la Réforme du Système Éducatif, M. Brahim Vall Ould Mohamed Lemine, accompagné du wali du Hodh Echarghi, M. Isselmou Ould Sidi, a tenu aujourd’hui, samedi à Néma, au siège de la Direction régionale de l’Éducation Nationale et de la Réforme du Système Éducatif, une réunion avec le staff de la direction régionale, l’encadrement pédagogique, les représentants syndicaux et les associations de parents d’élèves.

M. Brahim Vall Ould Mohamed Lemine a, au passage, exprimé sa satisfaction quant aux efforts consentis en matière de sensibilisation et de mobilisation par la famille éducative ainsi que par les autorités administratives pour le lancement de l’École républicaine, qui est devenue une réalité vivante.

Il a ajouté que la loi d’orientation pour l’éducation, qui a été choisie par le peuple mauritanien à travers la consultation, est le résultat du diagnostic précis des souffrances accumulées par le secteur durant plusieurs décennies.

C’est pourquoi, la réforme du système éducatif figure au premier rang des priorités du programme de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Auparavant, le ministre avait visité l’école n° 3 dans le quartier de Lekhweima, l’école n° 2 dans le quartier El Beytara, l’école préparatoire n° 3 et le lycée de Néma.

Dans ces différentes étapes de la visite, le ministre était accompagné du wali du Hodh Echarghi, du hakem de la moughataa de Néma, des autorités sécuritaires de la wilaya, du directeur régional de l’éducation et des représentants des associations de parents d’élèves.

AMI