Le ministre de l’Économie s’entretient avec le secrétaire d’État adjoint américain aux Affaires économiques.

Le ministre de l’Economie et du Développement durable, M. Abdessalam Ould Mohamed Saleh, a tenu, samedi à Marrakech, en marge des Assemblées annuelles de la Banque et du Fonds Monétaire International, une réunion avec le secrétaire d’État adjoint américain aux Affaires économiques et au commerce.

Au cours de la réunion, les deux parties ont discuté des moyens de développer et de renforcer les relations économiques et commerciales entre les deux pays en attirant les investissements américains dans notre pays.

La réunion s’est déroulée en présence, outre le ministre, de l’ambassadrice de la Mauritanie à Washington, SEMme Cissé mint Beida, et du chargé de mission au cabinet du Premier ministre, Mohamed Lemine Raghani.