Le ministre de l’Économie reçoit le Représentant Résident du PNUD en Mauritanie.

Son Excellence Monsieur Abdessalam Mohamed Saleh, Ministre de l’Économie et du Développement durable en Mauritanie, a reçu en audience hier mercredi 1er Novembre 2023 à Nouakchott, M. Mansour N’Diaye, Représentant Résident du PNUD en Mauritanie, accompagné de Mme Gozde Avci Legrand, Représentante Résidente adjointe, et en présence du Directeur Général adjoint des politiques et stratégies de développement au Ministère de l’Économie et du Développement durable, M. Abderrahmane Ould Deddi.

Les deux parties ont examiné les domaines de coopération entre la Mauritanie et le PNUD et les moyens de les développer et de les renforcer, notamment dans le domaine du développement durable.