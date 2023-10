Le ministre de l’économie reçoit le représentant résident du FNUAP.

Le ministre de l’Economie et du Développement durable, M. Abdessalam Mohamed Saleh, a tenu, mardi à Nouakchott, une réunion avec le représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population – FNUAP en Mauritanie, M. Cheikh Fall.

Cette réunion a porté sur les relations de coopération fructueuse existantes entre notre pays et le Fonds, en particulier, les questions liées à la population et au développement durable.

La rencontre s’est déroulée en présence du directeur général des politiques et stratégies de développement, M. Cheikhna Ould Baddad, et du coordinateur du projet d’autonomisation des femmes et de dividende démographique ‘’SWEDd’’, M. Abbass Sala.